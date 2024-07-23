Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский проект «Школа мечты»

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Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, к участию пригласили школьников и студентов учебных заведений со всей России. Марафон направлен на создание условий для развития патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб и общественно полезного труда.

В прошлом году в проекте участвовали 35 регионов и восьми федеральных округов, а также студенты 50 вузов и колледжей.

Зарегистрироваться на марафон можно до 1 августа по ссылке.

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