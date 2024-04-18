Подмосковную молодежь пригласили на конкурс «Зеленая премия»

В прошлом году на конкурс подали четыре тысячи заявки. Чтобы каждый желающий смог поучаствовать, срок приема заявлений продлили до полугода, рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Представить свои проекты могут все активисты, которые организуют субботники, форумы и другие инициативы, которые вносят вклад в экологическую обстановку. Так, победительница прошлого года Дарья Игуменова рассказала, что организовала раздельный сбор отходов в своем небольшом городе.

«Я занимаюсь организацией раздельного сбора мусора в своём маленьком городе. В нашем городе живет всего лишь шесть тысяч человек. У нас даже нет мусорных баков, но я пять лет назад решила организовать раздельный сбор отходов, чтобы люди в провинции тоже могли цивилизованно обращаться со своими отходами», - поделилась она.

Конкурс даст возможность людям высказаться и реализовать свой проект в 14 номинациях. Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте Российского экологического оператора.

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