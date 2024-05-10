Подмосковную компанию оштрафовали за незаконный сброс отходов

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В 2023 году компания «СУ „Тимсер“\" совершила нарушение в области охраны окружающей среды, связанное с неправомерной перевозкой и выбросом отходов производства и потребления.

Судебный пристав-исполнитель Люберецкого РОСП ГУФССП России по Московской области наложил арест на грузовое транспортное средство с последующей конфискацией в пользу государства.

Мировым судьей Люберецкого судебного района было принято постановление о наложении штрафа на компанию в размере 150 тысяч рублей и конфискации грузового транспортного средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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