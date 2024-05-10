Подмосковную компанию оштрафовали за незаконный сброс отходов
Впервые в России судебные приставы Московской области применили правоприменительную практику конфискации транспортных средств. Ранее автомобиль был дважды пойман на незаконном сбросе отходов.
В 2023 году компания «СУ „Тимсер“\" совершила нарушение в области охраны окружающей среды, связанное с неправомерной перевозкой и выбросом отходов производства и потребления.
Судебный пристав-исполнитель Люберецкого РОСП ГУФССП России по Московской области наложил арест на грузовое транспортное средство с последующей конфискацией в пользу государства.
Мировым судьей Люберецкого судебного района было принято постановление о наложении штрафа на компанию в размере 150 тысяч рублей и конфискации грузового транспортного средства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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