Подмосковному спасателю Сергею Карпухину вручили знак почетного донора России

«Сегодня в моей карте значатся записи уже о 43 донациях цельной крови и ее компонентов. Я как военнослужащий, всегда стараюсь помогать. Понимаю, насколько важно помочь тем, кому в данный момент нужна помощь: кто защищает нашу родину, кто пострадал или борется с тяжелым заболеванием. Это мой гражданский долг», - подчеркнул Карпухин.

Сейчас спасатель в основном сдает кровь на выездных акциях Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Карпухин добавил, что среди его родственников есть военные и медики. Все они также сдают кровь, совершая «тихий подвиг».