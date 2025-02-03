03 февраля 2025, 22:50

Подмосковное ведомство напомнило о штрафах за некачественное обслуживание домов

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 22 административных дела в сфере ЖКХ. Общая сумма штрафов составила 2,3 миллиона рублей.

Проверки затронули управляющие и ресурсоснабжающие компании в 13 округах, включая Королев, Пушкино, Химки, Подольск и Серпухов. В восьми случаях ограничились предупреждением, так как нарушения выявили впервые.

Один из вопросов касался непередачи техдокументации на дом при смене УК в Королеве. Новая компания заявила, что получила лишь бумаги на лифты. В итоге она подала иск в суд и обратилась в Министерство с просьбой о проверке из-за нарушения лицензионных требований.

Штрафы
03 февраля 2025, 23:36
Команда из Подмосковья победила «Зенит» на чемпионате России по гандболу
Гандбольный клуб «Чеховские медведи»
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 30:23 в домашнем матче Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Победа вывела чеховцев на первое место в чемпионате, сместив петербуржцев с лидерской позиции. Самым результативным игроком стал Александр Котов, забивший семь мячей.

​«Это очень важная победа с точки зрения психологии. У нас накопилось уже три или даже четыре поражения подряд от „Зенита“. Я рад, что именно сегодня у нас получилось прервать эту серию поражений», - поделился эмоциями голкипер «Чеховских медведей» Артем Грушко.

В ведомстве добавили, что 8 февраля команда сыграет в Бресте в SEHA - Gazprom League, который определит ее место в таблице. В феврале «медведей» ждут еще три игры: 13 февраля в Волгограде и две четвертьфинальные встречи Кубка России - 19 февраля в Чехове и 25 февраля в Ставрополе. Трансляции матчей будут доступны на «МАТЧ ТВ».

Напомним, турниры проходят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
03 февраля 2025, 23:07
Акция по профориентации для школьников завершилась в Подмосковье
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершился 1 февраля. Для получения аттестата выпускники сдают русский язык и математику, а остальные экзамены зависят от выбранного вуза. Чтобы помочь ребятам определиться с профильными предметами, в Московской области прошла акция «ГИА. Осознанность. Профориентация».

Она проходила с декабря по январь. В течение двух месяцев школьники посещали мастер-классы, встречались с представителями вузов и предприятий. Заключительное мероприятие акции состоялось 31 января в Домодедове. Учащиеся 8, 10 и 11 классов посетили образовательные площадки, узнали о вступительных испытаниях и подготовке к экзаменам. Эксперты ЕГЭ дали советы, а психологи провели тренинги по управлению стрессом.

«Выбор будущего - ответственный шаг. Важно не только успешно сдать экзамены, но и понимать, где выбранная профессия будет востребована. Акция помогает выпускникам увидеть реальные перспективы и определиться с профессиональным направлением», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Так, в Истре 28 января прошла встреча с представителями военных и инженерных вузов, включая Академию гражданской защиты МЧС и Московский университет МВД. Также школьники увидели экспонаты времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Музей в чемодане».

Школьники Образование
03 февраля 2025, 22:27
Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела прием жителей
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Омбудсмен по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. Участники встречи смогли задать юридические, жилищные и другие вопросы.

«Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам. Для задач, требующих более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения», - отметила Фаевская.

Напомним, обратиться к уполномоченному можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, по почте upchmo@mosreg.ru или через сайт. Запись на прием также ведется на портале госуслуг.

Школьники Образование
03 февраля 2025, 22:08
Росгвардия Подмосковья пресекла кражу из гипермаркета
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже товаров из строительного гипермаркета. Им оказался 36-летний уроженец Республики Беларусь.

Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине вблизи Новорязанского шоссе. Прибыв на место, выяснилось, что неизвестный сложил в сумку аккумуляторный шуроповерт и четыре зарядных устройства. Пройдя мимо касс, он попытался покинуть гипермаркет.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Отмечается, что сумма ущерба могла достигнуть 20 тысяч рублей.

Люберцы Росгвардия Кражи

Новости по теме