Подмосковное ведомство напомнило о штрафах за некачественное обслуживание домов

Проверки затронули управляющие и ресурсоснабжающие компании в 13 округах, включая Королев, Пушкино, Химки, Подольск и Серпухов. В восьми случаях ограничились предупреждением, так как нарушения выявили впервые.

Один из вопросов касался непередачи техдокументации на дом при смене УК в Королеве. Новая компания заявила, что получила лишь бумаги на лифты. В итоге она подала иск в суд и обратилась в Министерство с просьбой о проверке из-за нарушения лицензионных требований.