Подмосковное управление ЗАГС напомнило о возможностях своего Telegram-бота
Жители Подмосковья могут быстро узнавать информацию о регистрации брака, развода или смерти с помощью Telegram-бота. Об особенностях программы напомнили в главном управлении ЗАГС Московской области.
Робот доступен по ссылке https://t.me/zags_mo_bot. С его помощью можно узнать адреса и телефоны органов ЗАГС, график их работы и перечень услуг. Программа подскажет, какие документы нужны при обращениях.
Функционал бота дополнен новыми разделами, касающимися регистрации браков, получении справок и документов. Помощник также расскажет о регистрации смерти, получении повторных документов, расторжении брака.
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