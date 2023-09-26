Подмосковное управление ЗАГС напомнило о возможностях своего Telegram-бота

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Робот доступен по ссылке https://t.me/zags_mo_bot. С его помощью можно узнать адреса и телефоны органов ЗАГС, график их работы и перечень услуг. Программа подскажет, какие документы нужны при обращениях.

Функционал бота дополнен новыми разделами, касающимися регистрации браков, получении справок и документов. Помощник также расскажет о регистрации смерти, получении повторных документов, расторжении брака.

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