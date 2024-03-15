15 марта 2024, 12:12

Подмосковное управление МЧС перешло в усиленный режим работы в дни выборов

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Главное управление МЧС по Московской области начало подготовку к выборам президента России заблаговременно в прошлом году. Об этом сообщил заместитель начальника ведомства Александр Медведев. По его словам, реагирующие подразделения пожарно-спасательной части и отряды отработали действия в случае возможных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других нестандартных ситуаций.

«В феврале текущего года мы провели профилактические визиты на объекты, которые будут задействованы в проведении выборов. В ходе этих профилактических визитов с членами избирательных комиссий, а также с сотрудниками администраций объектов, которые задействованы, мы провели инструктажи на противопожарную тематику», - подчеркнул Медведев.

На базе Главного управления МЧС развернут штаб по контролю за обстановкой при проведении выборов. Медведев подчеркнул, что для этих целей задействовано более трех тысяч человек. На дежурстве задействованы не только сотрудники МЧС, но и представители противопожарной службы губернатора.

«Есть отдельные участки, которые находятся в непосредственной близости, как допустим школы, детские сады в радиусе 100-200 метров. Там будет один сотрудник», - заключил Медведев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:57
«За будущее нашей страны». Глава «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк — о выборах президента
пресс-центр Московской области по выборам президента России
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Герой России, президент «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк проголосовал на выборах президента в Балашихе. Он поучаствовал в процедуре на избирательном участке в гимназии № 1.

Герой России, президент «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк проголосовал на выборах президента в Балашихе. Он поучаствовал в процедуре на избирательном участке в гимназии № 1.

По словам Сергея Лысюка, трехдневное голосование - это очень удобно. Уже в первый день выборов активность на избирательных участках высокая.

«Я на всех выборах принимаю участие, но эти - особенные. Это выборы за будущее нашей страны, за нашу Победу! Голосовать мы пришли вместе с супругой. Видно, что активность очень высокая, несмотря на то что сегодня только первый день», - сказал он.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Балашиха Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:40
Глава Богородского городского округа приехал на избирательный участок № 1906 вместе с внуками
Телеканал «360»
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Глава Богородского округа Игорь Сухин проголосовал на выборах президента России в Старокупавинском лицее. Избирательный участок № 1906 он посетил вместе с внуками Даней и Алисой.

«Мы голосуем всей семьей. С Алисой уже во второй раз - она опытный избиратель. Вместе отправили бюллетень за президента в корзину для голосования. Будет здорово, если точно также все семьи придут на участки и проголосуют за будущее нашей страны», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участники работают с 8:00 до 20:00. Также проголосовать можно с помощью дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах региона возле избирательных участков запланированы культурные программы. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Выборы президента РФ Единый день голосования Богородский Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:40
Ветеран войны из Солнечногорска Иван Походаев проголосовал на выборах президента дома
Евгения Герасимова
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Ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Солнечногорска Иван Походаев проголосовал у себя дома. Он рассказал, что еще ни разу не пропустил выборы президента.

«Мне 2 марта исполнилось 98 лет. В Солнечногорске живу с 1933 года и постоянно принимаю участие в голосовании, потому что голос народа - это голос власти. Надо быть активным и выражать свое мнение по отношению к политике государства. Призываю всех жителей нашего округа проявлять активность и голосовать», - рассказал ветеран.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран сохраняет невероятное жизнелюбие и бодрость духа.

«Голосую за нашу могучую Россию», - добавил Иван Походаев.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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Солнечногорск Ветераны Войны Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:38
Жителей Лобни угостили блинами с чаем на избирательных участках
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Выборы президента стартовали на 35 избирательных участках в Лобне. В честь Масленицы там проходят культурные программы, а проголосовавших угощают блинами и чаем.

В Лобне избирателей угощают блинами с чаем. Атмосферу праздника поддерживает веселая музыка и ростовые куклы, с которыми можно сфотографироваться.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Среди первых проголосовавших молодые люди, пенсионеры и даже целые семьи. Самой старшей из уже отдавших свой голос жительнице округа - 96 лет.

Избирательные участки в Лобне будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах региона возле избирательных участков запланированы культурные программы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Лобня Выборы президента РФ Единый день голосования Выборы

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