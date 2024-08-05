Подмосковное управление МЧС напомнило правила безопасности у водоемов

Как рассказали в ведомстве, для обеспечения безопасности жителей в регионе регулярно проводят рейды. Специалисты посещают популярные места отдыха жителей и напоминают о правилах поведения у водоемов.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Московской области напоминают, что отдыхая у воды, необходимо быть осторожными, а также помнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности», - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что важно выбрать правильное место для летнего отдыха. Купаться разрешено только в специально оборудованных местах, а детей не стоит оставлять без присмотра.

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