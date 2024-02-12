12 февраля 2024, 13:07

Подмосковное управление МЧС начало подготовку к выборам президента

Главное управление МЧС России по Московской области
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Специалисты МЧС начали подготовку к президентским выборам на территории Московской области, которые пройдут с 15 по 17 марта. Они обеспечат пожарную безопасность на избирательных участках.

В проведении выборов в Подмосковье задействуют свыше 2,9 тысячи объектов, на территории которых будут функционировать более 3,9 тысячи избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия.

Так, в Пушкино сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы приняли участие в заседание КЧС и ОПБ по вопросу подготовки и проведения выборы президента Российской Федерации.

Инспекторы государственного пожарного надзора подчеркивают, что при подготовке помещений к проведению голосования специалисты проводят осмотр противопожарной сигнализации и систем оповещений людей. Кроме того, они убеждаются в наличии первичных средств пожаротушения, а также доступности эвакуационных выходов.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. 17 марта - Единый день голосования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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Выборы
12 февраля 2024, 13:18
Минэкологии добилось выплаты ущерба от незаконной свалки в Красногорске
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии требует жительницу Тамбовской области возместить ущерб за образование незаконной свалки в Красногорске. Она выплатит почти 60 тысяч рублей.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, одна из владелиц земельного участка в коттеджном поселке «Седьмая миля», где организовали незаконную свалку, зарегистрирована в Тамбовской области. Ведомство направило в суды исковые заявления о возмещении ущерба.

«Наше исковое заявление ушло туда по подсудности, и вот Рассказовский районный суд Тамбовской области вынес решение в пользу министерства. Ответчице, которая, кстати, на заседание не явилась, хотя и была извещена должным образом, придется выплатить почти 60 тысяч рублей за то, что допустила размещение на своих землях строительных отходов и грунтов», - сказал министр.

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Свалки Красногорск Экология
12 февраля 2024, 13:18
Общежития для сотрудников логистических центров построят в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик провел встречу с представителями крупных логистических центров. Они обсудили строительство общежитий для сотрудников и размещение в них рабочих, в том числе и трудовых мигрантов.

Участие в совещании приняли представители логистических центров «Вайлдбериз», «Озон», «Мультиколд» и других.

«По поручению правительства Московской области и главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова обсудили с представителями наших логистических центров возможность строительства общежитий для сотрудников. Главной задачей на сегодняшний день является подбор земельных участков для строительства общежитий и установка камер видеонаблюдения системы „Безопасный регион“ на территории проживания рабочих», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Следующая встреча по данной теме состоится через две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении контроля за трудовыми мигрантами.

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Мигранты Солнечногорск Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
12 февраля 2024, 12:48
Планы модернизации теплосетей для Истры, Можайска и Жуковского составили в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Главы городских округов Можайский, Истра и Жуковский рассказали о состоянии системы теплоснабжения в своих муниципалитетах на региональном штабе. Мероприятие возглавил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

В Можайске необходимо капитально отремонтировать несколько участков теплосети: в поселках Синичино, Уваровка-1 и Уваровка-2, а также в деревне Горетово.

Требуют модернизации теплосети в Истре и Дедовске. Предложено модернизировать и те объекты, которые не включили в план мероприятий. Это котельные и сети в поселке Павловская Слобода, селе Новопетровское, деревнях Курсаково и Кострово, поселке Глебовский, селе Рождествено, деревне Покровское, поселках Снигири и Манихино.

В Жуковском планируется модернизировать магистральную тепловую сеть по улице Спасателей, а также тепловой сети от МП «Теплоцентраль». Участки от котельной «ЛИИ им. М. М. Громова» подлежат замене. На котельной МП «Теплоцентраль» необходимо установить новый котел и новые деаэраторы.

В ближайшее время в городские округа направится рабочая группа для оценки ситуации и принятия окончательного решения по модернизации теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Жуковский Можайск
12 февраля 2024, 12:29
Анна Кротова провела первое общее совещание с городскими службами в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова провела первое общегородское совещание. Представители администрации округа и городских служб обсудили уборку снега, работу транспорта, вопросы здравоохранения, культуры и спорта.

На совещании Анне Кротовой сообщили о ежедневном вывозе нескольких тысяч тонн снега с улиц города. Уборка во дворах продолжается.

Специалисты Лобненской больницы сообщили о нескольких случаях заболевания корью. По гриппу и ОРВИ ситуация в городе находится под контролем.

Представители блока культуры и спорта рассказали, что анонсы мероприятий публикуются в социальных сетях администрации округа и учреждений. Вскоре афиши начнут и в домовых чатах.

Директор МАП № 9 Сергей Бизяев доложил о работе «Мострансавто» и борьбе с нелегальными перевозчиками.

Анна Кротова отметила, что в Лобне усилят контроль за оплатой проезда наличными или переводом на карту. За это нарушение контролеры будут штрафовать безбилетных пассажиров и водителя.

Также с 5 февраля МТДИ и ГУСТ займутся эвакуацией автомобилей за неправильную парковку и другие нарушения.

Следующее совещание в общегородском формате пройдет на этой неделе.

«Формат мне понравился, будем собираться на регулярной основе. Но я хочу, чтобы на нем присутствовали не только представители городских служб и администрации. Нам нужно мнение общественников и активистов - взгляд изнутри», - отметила Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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