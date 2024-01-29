Подмосковное управление МЧС и «Мособлгаз» заключили соглашение о взаимодействии

Жители Московской области воспользовались региональным порталом госуслуг, подав более 126,7 тысячи заявлений, за минувшую неделю. Самой популярной услугой стала выписка из домовой книги. Работу сервиса улучшают для удобства граждан постоянно.

Услуга оформления выписок из домовой книги стала доступна на портале госуслуг с апреля 2022 года и стала самой популярной онлайн-услугой. Только на прошлой неделе для ее получения обратились более 22,4 тысячи человек.

Кроме того, в список самых популярных услуг вошли подача заявлений на участие в ЕГЭ, выдача и замена социальных карт, аттестация педагогических работников, а также запись в кружки и секции.

При этом на региональном портале предоставляется возможность получить более 300 услуг в электронной форме. Сервис постоянно совершенствуется - в прошлом году он пополнился 54 новыми услугами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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