Подмосковное производство сыра вошло в список достижений России

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Подмосковье вышло в лидеры в нескольких направлениях проекта «Россия - страна достижений». Так, в регионе производят одну пятую часть всего сыра в стране. Добиться таких результатов помогают маленькие хозяйства. Одно из них - сыроварня «Остров», которая начиналась с небольшого производства на домашней кухне, а затем превратилась в полноценную ферму.

Как рассказала Валентина Страту, первых коров купили в 2019 году. После того, как молока стало достаточно, семья обустроила ферму, где сейчас производят свыше 20 сортов сыра, в том числе необычные, выдержанные в листьях крапивы, шоколаде или паприке.

«У нас был сделан навес из досок, чтобы коровы могли спрятаться от ветра и дождя. Позже мы построили ферму. Сейчас мы производим больше тонны сыра в год», - поделилась она.

На полученный грант «Остров» закупил новый трактор для заготовки сена и начал строительство еще одной сыроварни.

Отдать свой голос за понравившиеся проекты своего региона можно на сайте Достижения.рф.

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