Подмосковное предприятие запустило производство разведывательных беспилотников
Компания «Альбатрос» наладила производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для нужд СВО. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Беспилотники могут производить разведку, отслеживать перемещения вражеской техники и передавать картинку в режиме реального времени, что позволяет принимать быстрые решения.
Ранее компания «Альбатрос» уже выпускала БПЛА, предназначенные для аэрофотосъемки в в нефтегазовом секторе, строительстве, сельском и лесном хозяйствах. Одна из моделей разработана специально для поиска и спасения потерявшихся в людей. Прибор способен распознавать человека в любое время суток и при любых погодных условиях, независимо от сложности маршрута. Если на фотографии обнаружены признаки пропавшего, устройство мгновенно передает снимок с координатами на станцию.
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