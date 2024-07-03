03 июля 2024, 18:04

Подмосковное предприятие стало лауреатом конкурса «Звезда качества России»

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Компания «ЗеленГрад» из Сергиево-Посадского городского округа завоевала награду на всероссийском конкурсе в номинации «Производители молочной продукции». Предприятие выпускает продукцию под маркой «Фермерское хозяйство „Сальково“».

На ферме большое внимание уделяется качеству сырья для производства продукции, и поэтому всю молочную продукцию «Сальково» изготавливают из молока джерсейских коров. Оно отличается сладким вкусом с пломбирными нотками, содержит 6% жира, высокое содержание белка, кальция и фосфора, а также полезный бета-казеин А2.

Это молоко легче переваривается и не вызывает аллергических реакций у людей, страдающих непереносимостью молочного белка казеина.

На ферме также производится крафтовый твердый сыр, каждая головка которого делается вручную и созревает от шести до 24 месяцев, приобретая более глубокий и насыщенный вкус.

Всероссийский конкурс «Звезда качества России» проводится ежегодно. За минувшие десять лет конкурса в нем приняли участие более тысячи компаний из 68 субъектов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство конкурсы Фермеры
03 июля 2024, 18:04
Минэкологии потребовало восстановить доступ к реке Липке в Красногорске
Фото Минэкологии МО.
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы Минэкологии Подмосковья обнаружили признаки нарушения Водного кодекса России в садоводческом кооперативе «Липка». На одном из участков построили забор, который отрезал доступ жителей к реке.

Министр экологии Тихон Фирсов рассказал, что забор поставили на одном из участков в составе кооператива. Здесь же обнаружены навалы порубочных остатков.

Кооперативу объявили предостережение о недопустимости нарушения. Садоводам предстоит демонтировать ограждение и привести территорию в порядок.

Ранее Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск о возмещении 200-тысячного ущерба, нанесенного в прошлом году реке Липке по вине компании «Независимые водоканалы». Фирма эксплуатирует очистные сооружения в деревне Бузланово.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Минэкологии Подмосковья Реки
03 июля 2024, 17:56
Выставка природной живописи началась в арт-пространстве в Мытищах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Новая экспозиция открылась в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Свои картины, вдохновленные природой, представила Ирина Кувалдина.

Экспозицию открыли в новом арт-пространстве «Импульс.Арт». Оно появилось в молодежном центре в мае этого года для поддержки юных талантов.

Одной из участниц проекта стала жительница округа Ирина Кувалдина, представившая здесь свою выставку. По словам девушки, при создании своих картин она черпала вдохновение в природе.

«Я поняла, что хочу связать свою жизнь с творчеством. Я черпаю красоту этого мира в природе, в мелочах, которые раньше не замечала: в красоте облаков на закате, капле дождя на листе, красивом изгибе цветка. Стараюсь передать эту красоту в своих картинах, чтобы сделать этот мир чуточку еще прекраснее», - рассказала Ирина.

Художественная выставка будет работать в молодежном центре «Импульс» с 9:00 до 21:00 до 7 июня. Вход свободный.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Молодежь Картины Художники
03 июля 2024, 17:50
Более 200 новорожденных с низким весом выходили в МОЦОМД за полгода
МОЦОМД
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства выходили 215 новорожденных с чрезвычайно низким весом за полгода. После рождения таких детей сразу встречает бригада неонатологов-реаниматологов, затем пациента перемещают в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В специальных кувезах дети набираются сил, получая все необходимые питательные вещества и витамины через катетеры. Когда они научатся дышать, глотать и наберут жизненно необходимый вес, их можно выписать из реанимации. Сотрудники МОЦОМД делают все возможное и невозможное для того, чтобы помочь младенцам, и помнят каждого спасенного.

«За последние несколько месяцев минимальный вес у наших детей был равен 900 граммам. Команде удалось стабилизировать младенца. После того, как мы убедились, что основные риски позади, для дальнейшего выхаживания ребенка с мамой перевели в нашу детскую больницу. Сегодня можно смело сказать, что с мальчиком все в порядке. Совместными усилиями нашим врачам удалось спасти ребенка», - рассказала неонатолог Наталья Геркушенко.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
03 июля 2024, 17:48
Дворы в поселке санатория имени Герцена благоустроят к концу июля
Читайте нас в: Google Новости
Благоустройство в поселке санатория имени Герцена завершится в июле. Сейчас строители ведут комплексные работы во дворах на площади 11,5 тысячи квадратных метров.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями поселка санатория имени Герцена. Он проверил, как продвигается благоустройство дворов. Сейчас строители устанавливают новые бордюры, размечают пешеходные дорожки и готовят основание для парковок.

Благоустройство территорий в округе продолжается. Так, вблизи дома № 49 в этом году планируют сделать парковку на 50 мест.

Помимо обсуждений капитального ремонта дорог и тротуаров, на личном приеме главы округа местные жители предложили обновить исторические памятники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Дороги Ремонтные работы

Новости по теме