22 января 2025, 22:27

Подмосковное министерство рассказало о производстве баков из вторсырья

Медиасток.рф
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В Московской области изготавливают баки для контейнерных площадок из переработанного пластика. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В 2024 году в Подмосковье запустили завод по переработке пластика. Он способен перерабатывать свыше 60 тысяч тонн отходов в год. В Егорьевске работает предприятие по переработке полимеров, получаемых из твердых коммунальных отходов, а также предприятие по выпуску готовых изделий из пластика.

Работа строится по следующему принципу: на КПО отбирают более 20 видов пластиковых отходов, после чего пригодные вторичные ресурсы передают на завод, где из них делают вторичную гранулу, далее из нее изготавливают мусорные контейнеры и паллеты.

Отмечается, что ежегодно на подобных предприятиях могут производить до 120 тысяч новых контейнеров.

Мусор
22 января 2025, 23:03
Регоператор Рузского кластера обновил баки на 70 контейнерных площадках в январе
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Рузского кластера заменил старые баки на 70 контейнерных площадках с начала января. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Около 80 серых емкостей для ТКО и свыше десяти синих баков для раздельного сбора вторсырья установили в Одинцове, Истре, Красногорске, Наро-Фоминске и других округах.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Московской области разработали новый подход к контролю за уборкой снега.

Руза Мусор
22 января 2025, 22:30
Глава Домодедова провела совещание по вопросам диспансеризации и вакцинации
Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
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В Домодедове состоялся первый в этом году «Здравчас» под руководством главы округа Евгении Хрусталевой. На встрече обсудили успехи и планы в области здравоохранения.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что задачи по вакцинации и диспансеризации населения в 2024 году выполнены на 100%. Более 30 тысяч жителей округа прошли медицинские обследования.

Евгения Хрусталева отметила, что таких высоких результатов удалось достичь благодаря регулярным медосмотрам в образовательных учреждениях. Она подчеркнула, что в новом году перед медицинскими учреждениями округа стоят не менее амбициозные цели.

Напомним, что направление на диспансеризацию можно получить у участкового терапевта, узкопрофильного специалиста, либо записаться через телефон 122, региональный портал «Здоровье» или инфоматы в поликлиниках.

Кроме того, на совещании обсудили улучшение подъездных путей к городской детской поликлинике и поликлинике в микрорайоне Востряково. Решение этих вопросов Евгения Хрусталева взяла под личный контроль.

Поликлиники Вакцинация Диспансеризация Город Домодедово
22 января 2025, 22:22
Акция по донорству крови пройдет в Химках 23 января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сдать кровь все желающие смогут в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Медицинский персонал примет каждого, независимо от группы и резуса.

Акция стартует в 9:00 и завершится в 13:00. Наградой донорам за смелость и самоотверженность станет денежная компенсация и питательный завтрак. Все участники перед началом процедур пройдут обязательный медицинский осмотр: сдадут необходимые анализы и проверят давление.

«Быть донором крови - очень благое дело. Это не затрачивает много времени, но это может помочь человеку пойти на поправку», - отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Собранный материал направят в госпиталь имени Вишневского. Донорская кровь поможет в лечении пациентов, восстанавливающихся после операций, страдающих от гематологических и онкологических заболеваний или тяжелых травм.

Химки Медицина
22 января 2025, 22:21
Спортсменка из Химок завоевала золото на первенстве России по фехтованию
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Спортсменка Софья Цушко представила Химки на первенстве России по фехтованию в составе сборной Московской области. Девушка вернулась домой с золотой медалью.

Софья Цушко и ее товарищи по команде завершили финальные бои с результатом 45:42. Девушка не только заслужила первое место на соревнованиях, но и защитила звание мастера спорта по фехтованию.

Всего за первенство состязались 25 команд со всей страны. Первенство организовали в Орле. Соревнования стали традиционными и проводились третий год подряд.

Напомним, что ранее фехтовальщицы из Химок победили в третьем этапе турнира Подмосковья в рамках «II детских игр». Чемпионов определили в двух возрастных категориях: до 12 и до 15 лет. Участие в соревнованиях приняли спортсменки из Москвы, Лобни, Мытищ, Видного, Истры и других городов региона.

Спортсмены Химки

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