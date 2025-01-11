11 января 2025, 21:26

Подмосковное министерство проверило содержание дворов в 9 округах

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжают контролировать содержание дворов. Так, с 6 по 10 января инспекции провели в девяти округах.

Особое внимание уделяют содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также состоянию асфальтового покрытия и игровых площадок.

За пять дней проверки состоялись на Деповской улице в Лобне, на Корневской улице в Павловском Посаде, в Ликино-Дулеве, на проезде Строителей в Волоколамске, на улице 8 Марта в Щелкове, в Климовске, а также в деревне Воскресенское, на улице Жуковского в Луховицах и на Заречной улице в Лосино-Петровском.

11 января 2025, 20:09
Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили победила на Кубке России
Союз биатлонистов России
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Представительница Московской области Анастасия Халили победила на соревнованиях за кубок России по биатлону среди женщин. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсменка из Подмосковья преодолела дистанцию 7,5 километра за 22 минуты 5,7 секунды, допустив три неточных выстрела на четырех огневых рубежах.

Халили сообщила, что поспешила с последним выстрелом, что и стало причиной промаха. Несмотря на это, за счет быстрого бега спортсменке удалось отыграть штраф.

В ведомстве добавили, что из-за теплой погоды гонка преследования прошла в укороченном формате - вместо стандартной дистанции в десять километров, биатлонисты прошли 7,5 километра.

Спортсмены
11 января 2025, 19:40
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Подмосковье
Министерство образования МО
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сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья

Региональный этап продлится до 28 февраля. За это время знания по 24 предметам продемонстрируют около 25 тысяч школьников Московской области.

Всероссийская олимпиада охватит такие предметы, как астрономия, обществознание, математика, информатика, химия, русский, английский и испанский языки. В этом году ВсОШ будут проводить на 206 площадках по всему Подмосковью - это на 16 локаций больше, чем годом ранее.

Напомним, ежегодно в региональном этапе всероссийской олимпиады участвуют более 130 тысяч ребят со всей страны.

В Московской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Более тысячи учащихся 9-11 классов написали работы по мировому художественному искусству. Об этом

Школы Школьники Образование
11 января 2025, 19:35
Еще 4 молодые семьи в Подольске получили сертификаты на покупку жилья
Unsplash
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Четыре молодые семьи из Подольска стали обладателями жилищных сертификатов, которые позволят им приобрести квартиру или построить дом на территории Подмосковья. Эта помощь предоставляется в рамках областной программы «Жилище», которая действует с 2007 года.

За время ее реализации 165 семей из Подольска смогли улучшить свои жилищные условия. Программа ориентирована на семьи, где возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Узнать подробности о программе и условиях участия можно на официальном сайте администрации Подольска в разделе «Справочная» - «Молодая семья». Дополнительную консультацию также готовы предоставить специалисты комитета по делам молодежи администрации, связаться с которыми можно по телефону: 8 (4967) 63-52-21.

Напомним, программа «Жилище» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и дает возможность приобрести жилье в любом округе региона, что помогает многим молодым семьям обрести собственный дом.

Подольск Семья Квартиры
11 января 2025, 19:29
Игра в шаффлборд среди инвалидов прошла в Подольске
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В Климовском отделении Всероссийского общества инвалидов города Подольска состоялась дружеская игра в шаффлборд, организованная в рамках традиционных Рождественских встреч. Мероприятие собрало 25 участников.

Шаффлборд представляет собой игру, в которой игроки с помощью киев направляют шайбы по размеченному столу, стараясь попасть в зачетные зоны и набрать очки.

Как отметил председатель организации Алексей Сомсиков, оборудование для игры - специальные игровые доски и шайбы - было приобретено благодаря субсидии, выделенной администрацией городского округа. «Теперь у нас появилась возможность проводить такие игры на регулярной основе», - подчеркнул он.

Помимо шаффлборда, члены общества активно участвуют в других мероприятиях. Они регулярно посещают бассейн в спорткомплексе «Юность», проводят кулинарные конкурсы, создают композиции из выращенных на огородах растений. Также проводятся соревнования по различным видам спорта, таким как бочча, дартс, пинг-понг, лазертаг, броски в баскетбольное кольцо, керлинг на полу, корнхол, фигурное вождение на инвалидных колясках и стрельба по мишеням.

Спортсмены Подольск Инвалиды

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