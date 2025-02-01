01 февраля 2025, 22:01

Подмосковное министерство назвало достижения в лифтовой отрасли

Медиасток.рф
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День работника лифтового хозяйства отмечают в России 1 февраля. В честь этого события Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделилось достижениями и интересными фактами в отрасли.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Среди основных достижений в отрасли за 2024 год - создание интерактивного лифта в Серпухове. Им можно управлять со смартфона. По данным ведомства, на данный момент в Подмосковье свыше 65 тысяч лифтов в многоквартирных домах, ежедневно для их обслуживания трудятся 20 тысяч человек. В министерстве уточнили, что заработная плата монтажника лифта в Московской области может достигать 200 тысяч рублей.

Еще один интересный факт - лифт проезжает около трех тысяч километров в месяц, а каждые три дня кабины всего мира перевозят примерно столько же людей, сколько их живет на планете.

01 февраля 2025, 22:06
Волонтеры организовали в Лосино-Петровском акцию «Покормите птиц зимой»
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«Волонтеры Подмосковья» городского округа Лосино-Петровский вместе с «Волонтерами Победы» организовали в муниципалитете акцию «Покормите птиц зимой». Ребята смастерили кормушки и повесили их в разных районах города.

Волонтеры разместили кормушки в парках и скверах Лосино-Петровского, чтобы птицы смогли полноценно питаться в зимний период.

Как рассказала одна из добровольцев, она старается принимать участие в акции каждый год.

«В холодное время года трудно птичкам найти себе пропитание. А люди могут помочь. Каждый раз, когда иду в школу, насыпаю немного зерна и хлеба для птиц. Это помогает им выжить в мороз», - добавила участница акции.

Любой житель городского округа Лосино-Петровский может внести свой вклад в создание гармоничной городской среды, заботиться о природе, экологии и о пернатых друзьях.

Волонтеры Животные Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 21:52
Замглавы Лосино-Петровского Михаил Пешков провел обход в деревне Митянино
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В деревню Митянино городского округа Лосино-Петровский приехал заместитель главы Михаил Пешков, чтобы осмотреть территории и побеседовать с местными жителями. На встрече обсудили вопросы благоустройства и организации движения общественного транспорта.

Жители деревни Митянино обратились к замглавы муниципалитета Михаилу Пешкову с просьбой восстановить освещение на территории бывшего потребительского жилищно-строительного кооператива «Витязево поле». Расположенные там линии не передали на баланс администрации округа. Жителям населенного пункта рассказали о вариантах решения проблемы.

Помимо этого, собравшихся волновал вопрос транспортного сообщения между деревней Митянино и другими населенными пунктами. Сейчас такой возможности нет, а потребность у жителей есть: население деревни растет за счет того, что все больше многодетных семей получают там земельные участки. Этот вопрос требует детальной проработки и времени, представители администрации взяли его на контроль.

Благоустройство Дороги Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 21:00
Хоккейный матч прошел в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Дубне прошел матч «Легенд хоккея» с жителями округа. ​Игра стала второй в 2025 году и третьей в рамках четвертого сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортивное мероприятие состоялось на территории парка-набережной имени Менделеева и собрало свыше двух тысяч зрителей. Матч завершился с перевесом в одно очко в пользу профессиональных хоккеистов - 8:7.

​«Мы уже четвертый год выходим на лед, чтобы сыграть с жителями различных городов Подмосковья. Мы получаем огромное удовольствие, очень приятно видеть радость на лицах зрителей. Конечно, при таких обстоятельствах хочется проявить себя, показать хороший хоккей, чтобы все остались довольны», - прокомментировал лидер команды «Легенды хоккея» Валерий Каменский.

Звездную команду представляли обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион Александр Могильный, чемпион мира Евгений Давыдов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, звезды КХЛ Сергей Коньков и Руслан Берников, а также обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов.

На этот раз к команде звезд присоединились артисты театра и кино, звезды сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов. По традиции перед матчем юные жители округа смогли пообщаться со спортсменами и получить от них памятные подарки.

Напомним, проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​​

Спортсмены Хоккей Дубна
01 февраля 2025, 20:48
Волонтеры навестили ветерана блокадного Ленинграда в Воскресенске
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Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из города Белоозерский приехали в гости к пережившему блокаду Ленинграда Владимиру Бухаркину. Вместе с женой Лидией он поделился воспоминаниями тех времен.

Он зачитывал волонтерам записи из дневника Александра.

«Входит мужчина, глаза страшные. Это наш папа, упал на дороге, подняться не мог. В то время начали выдавать пайки: 125 граммов хлеба, детям крупы. Большая часть пайка перепадала Вовчику, то есть мне», - поделился Владимир Бухаркин.

Его эвакуировали в детский дом в Ивановской области. Владимир получил педагогическое, а затем и техническое образование. Трудился Бухаркин инженером-испытателем и главным энергетиком на предприятии в Воскресенске. С женой Лидией они встретились в институте, поженились и воспитали троих детей.

В свои 86 лет Лидия Бухаркина плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, а Владимир пишет стихи.

«Да, мы люди, у которых есть все и очень трудно себе представить, как можно было жить в тех условиях, в которых оказались ленинградцы, поэтому каждый раз - это слезы», - рассказала член местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городском округе Воскресенск Александра Сахарова.

Владимир и Лидия Бухаркины вместе уже 60 лет. Лидия во времена осады Ленинграда находилась в Рязанской области.

«Голодали мы так же, как и вся страна, потому что все было для фронта. Было тяжело. После того, как рожь уберут, мы ползком подбирали эти колоски», - поделилась с гостями женщина.

Владимир Бухаркин родился в Ленинграде, на момент блокады ему было два года. В семье росли четверо детей. Брат Владимира Александр вел дневник, в котором описывал происходившие события.

«Этот дневник я отошлю в Санкт-Петербург. В музей Петропавловской крепости. Меня просили отдать его и в Воскресенск, и в Раменское, но он должен быть там, где он родился», - сказал житель блокадного Ленинграда Владимир Бухаркин.

Волонтеры Ветераны ВОВ Воскресенск

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