12 ноября 2024, 16:45

Подмосковное министерство напомнило правила утилизации старых шин

Unsplash
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Оставлять покрышки на контейнерных площадках запрещено — это нарушает правила утилизации и вредит экологии, так как покрышки выделяют вредные вещества и привлекают грызунов. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило правила утилизации старых шин.

Старую резину можно принести на специальные контейнерные площадки или сдать на площадки «Мегабак». До 25 ноября действует акция «Сдай шины на Мегабак» с возможностью выиграть призы контейнерные площадки.

Также шины можно принести в пункты приема заводов по переработке шин: «Дмитровский завод РТИ», «Орис Пром» и ООО «ЧРЗ».

За нарушение правил утилизации покрышек предусмотрены штрафы: до двух тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей - для юридических.

12 ноября 2024, 17:16
Более 500 спортсменов выступят на шахматном фестивале в Подмосковье
фото: музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Более 500 человек примут участие в шахматном фестивале «Мемориал Юрия Дохояна», который пройдет с 15 по 17 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях будет присутствовать сенатор и многократный чемпион мира, президент шахматной федерации Московской области Сергей Карякин. Подробное расписание и положение фестиваля доступны по ссылке.

«Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская - серебряную», - отметил Карякин.

Программа фестиваля включает четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для разных возрастных групп. Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров. Детские турниры разделят на три возрастные группы.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что в 2025 году планируется открыть в «Горках Ленинских» шахматный клуб Сергея Карякина.

Спортсмены
12 ноября 2024, 17:15
Администрация Солнечногорска опровергла слухи о полчищах крыс в одной из школ
Unsplash
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Информация о грязи и крысах в новом корпусе школы в деревне Голубое Подмосковье не соответствует действительности. Как сообщили 360.ru в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск, уборку в школе проводит клининговая компания в соответствии с СанПиН.

«Уборка проводится по окончании образовательного процесса, в отсутствии обучающихся в образовательной организации, специальными моющими средствами и поломоечными машинами. Ремонт сломанных перегородок и сантехники санитарных узлов проведен», - отчитались в администрации.

Также специалисты обследовали подвальные помещения и контейнерную площадку образовательного учреждения. Охрана круглосуточно каждые два часа обходила территории. Грызунов не обнаружили.

«Факт наличия крыс не соответствует действительности и не является достоверной информацией», - подчеркнули в пресс-службе.

Видео с крысами, бегающими у нового корпуса школы, появилось в новостных Telegram-каналах. Однако оказалось, что на записи не грызуны, а стая куропаток.

Год назад крысы заполонили школы Марселя. Грызуны бегали по классами и коридорам учебных заведений.

Школы Солнечногорск
12 ноября 2024, 17:07
Тренинг по поиску клиентов проведут для предпринимателей Подмосковья 20 ноября
Медиасток.рф
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Онлайн-практикум для предпринимателей Московской области на тему «Как расширить рынки и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний» пройдет 20 ноября. Участники узнают о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, на вопросы предпринимателей ответит заместитель руководителя дирекции международной деятельности АО «Корпорация „МСП“» Максим Астапенков.

Он даст рекомендации, как с помощью цифровой платформы МСП.РФ найти новых бизнес-партнеров, получить государственную поддержку в проведении переговоров и заключений сделок, а также войти в Реестр промышленных компаний.

Начало семинара в 11:00. Ссылка для регистрации и подключения к трансляции: ­­­­­­­­ https://clck.ru/3EZLsi.

В ведомстве напомнили, что на цифровой платформе МСП.РФ представлено более 300 российских и зарубежных производственных и торговых компаний.

Переговоры Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
12 ноября 2024, 17:05
Спортивная школа «Метеор» в Балашихе получила новое оборудование
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Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе получила новое оборудование, что значительно улучшит ее материально-техническую базу. Для качественного обслуживания футбольных полей с искусственным газоном на средства субсидии Министерства спорта Московской области были приобретены два трактора с навесным и прицепным оборудованием, а также дополнительное снаряжение для ухода за полями.

К новому оборудованию относятся бункеры для внесения специализированного засыпного материала для искусственных газонов, специальные щетки для расчесывания полей, а также новые высококачественные футбольные ворота с противовесами, предназначенные для команд футболистов разного возраста. Кроме того, для тренировки спортсменов были закуплены футбольные манекены, что позволит разнообразить тренировочный процесс.

Спортивная школа «Метеор» по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших спортивных школ Московской области. Это достижение стало возможным благодаря не только усилиям тренеров и успехам воспитанников, но и качественному обеспечению и своевременному оснащению мест для тренировок и соревнований.

Обновление оборудования в «Метеоре» свидетельствует о стремлении к улучшению условий для подготовки молодых спортсменов и дальнейшему развитию футбольной секции в Балашихе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха

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