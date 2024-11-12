Подмосковное министерство напомнило правила утилизации старых шин

Старую резину можно принести на специальные контейнерные площадки или сдать на площадки «Мегабак». До 25 ноября действует акция «Сдай шины на Мегабак» с возможностью выиграть призы контейнерные площадки.

Также шины можно принести в пункты приема заводов по переработке шин: «Дмитровский завод РТИ», «Орис Пром» и ООО «ЧРЗ».

За нарушение правил утилизации покрышек предусмотрены штрафы: до двух тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей - для юридических.