Подмосковное министерство напомнило об онлайн-услугах по газу

Чаще всего требуется замена газовых плит и водонагревателей, а также обновление гибкой подводки и сопел горелок. Для оформления заявки нужен лицевой счет, который можно узнать в личном кабинете «Мособлгаза» или по телефону: 8 (495)122-40-04.

В услугу по ремонту входят работа слесаря, демонтаж старого и установка нового оборудования, а также настройка и подключение к газоснабжению. Бригада выезжает в течение суток или в удобный для клиента день.

Напомним, на портале также можно оформить техобслуживание, перерасчет платы за газ и переоформить договор.