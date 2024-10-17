Подмосковное министерство напомнило дачникам способы утилизации листвы

Листья можно отправить в компост, где со временем они превратятся в перегной, или закопать, сделав источником питательных веществ. Рекомендуется закапывать листья в глубокие ямы, присыпая их слоем земли не менее 20 сантиметров.

Также листву можно использовать в качестве мульчи для сохранения влаги в почве и подавления роста сорняков, либо для утепления растений на зиму, например, корневой системы теплолюбивых культур.

В ведомстве подчеркнули, что правильное обращение с сезонными отходами помогает уменьшить количество мусора и предотвратить его скопление в регионе.

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