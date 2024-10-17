17 октября 2024, 18:03

Подмосковное министерство напомнило дачникам способы утилизации листвы

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости

Осенью владельцы дачных участков часто сталкиваются с вопросом, как лучше поступить с опавшими листьями. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору предлагает несколько вариантов.

Листья можно отправить в компост, где со временем они превратятся в перегной, или закопать, сделав источником питательных веществ. Рекомендуется закапывать листья в глубокие ямы, присыпая их слоем земли не менее 20 сантиметров.

Также листву можно использовать в качестве мульчи для сохранения влаги в почве и подавления роста сорняков, либо для утепления растений на зиму, например, корневой системы теплолюбивых культур.

В ведомстве подчеркнули, что правильное обращение с сезонными отходами помогает уменьшить количество мусора и предотвратить его скопление в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

17 октября 2024, 18:06
Недочеты в системе отопления устранили на трех улицах в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
Процесс налаживания подачи тепла продолжается в Чехове. Контролирует работы лично глава муниципалитета.

Сейчас в Чехове круглосуточно работают восемь бригад специалистов. Они ликвидируют и предотвращают технологические отключения систем отопления.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин держит на контроле подачу тепла в многоквартирные дома. В том числе работу на участках со значительным износом инженерных коммуникаций.

Накануне ремонтные работы прошли на трех улицах Чехова. Благодаря этому жители домов по улицам 8 Марта, Гагарина 92 и 104, Дружбы 21, Чехова 41 и 43 смогут получить тепло в квартиры. Аналогичные работы идут на улице Ильича.

Параллельно в округе меняют оборудование на котельных и центральных тепловых пунктах. Из-за этого могут возникнуть временные перебои в подаче тепла. Глава муниципалитета поручил оперативно информировать жителей о предстоящих работах.

«Благодарю всех рабочих: слесарей, сварщиков, трактористов, водителей, мастеров и всех, кто в эти дни трудится, не покладая рук, обеспечивая подачу тепла нашим жителям. Спасибо жителям за проявленное терпение», - сказал Михаил Собакин.

Если у жителей возникают п роблемы с отоплением, можно обратиться к специалистам по телефону: 89853858028. При аварии следует позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 89101010724 или 112. Также в Чехове работает горячая линия главы: 88002001067.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Чехов Ремонтные работы
17 октября 2024, 18:05
Подмосковные баскетболисты обыграли спортсменов из Уфы на международных соревнованиях
Пресс-служба БК Динамо г. Уфа
Читайте нас в: Google Новости
Баскетболисты подмосковной команды «ЦСП-Химки» одержали победу в первом матче против «Динамо» из Уфы со счетом 74:73. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Московской области. Игра прошла в Уфе в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

«Игра была тяжелая. Команда соперников - опытные игроки, более возрастные, чем у нас. Играть против них было сложно. У нас все-таки средний возраст команды всего 20 лет. Игра шла с переменным успехом - были и потери концентрации, и ошибки, которые просто нельзя было допускать», - прокомментировал итоги матча главный тренер команды «ЦСП-Химки» Роман Двинянинов.

Химчане первыми открыли счет, но затем представители Уфы сравняли счет и вышли вперед. К концу третьей четверти «ЦСП-Химки» вели 61:56. В финальной четверти за две секунды до конца «Динамо» вели, но капитан Арсений Семенов точным броском принес победу подмосковной команде.

Отмечается, что 18 октября состоится вторая встреча с «Динамо» в рамках чемпионата России, в котором участвуют десять команд.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
17 октября 2024, 18:04
Минэкологии выявило поддельные документы на самоходную технику в двух округах Подмосковья
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области выявили два случая использования поддельных документов на самоходную технику в Подмосковье. Нарушения выявили в Мытищах и Долгопрудном.

Во время технического осмотра транспорта и замены удостоверения тракториста-машиниста были обнаружены признаки подделки документов. Выдача удостоверений не подтвердилась. Материалы дел передали в ОП по Долгопрудному и Мытищам для расследования по статьям 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ведомство напоминает, что за подделку и сбыт поддельных документов предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей. Также возможны ограничения свободы или принудительные работы на срок до одного года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология
17 октября 2024, 18:04
Росгвардия Подмосковья провела патриотические уроки для школьников
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Мытищинского и Волоколамского отделов вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели «Уроки мужества» для школьников. Ребятам рассказали об истории подразделения, его задачах и современных методах охраны имущества.

В рамках урока школьники смогли примерить экипировку и узнать, как она используется в службе. В Росгвардии отметили, что подобные мероприятия направлены на формирование у молодежи правильного понимания работы правоохранителей по защите граждан и их имущества от преступлений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Школьники Образование

Новости по теме