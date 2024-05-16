Подмосковное КФХ поучаствовало в форуме «Труженики села»

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на форуме фермеры поделись своим опытом с коллегами, а также задали множество волнующих вопросов представителям федеральной законодательной и исполнительной власти.

Участники обсудили новые подходы к социально-экономическому развитию села, повышение уровня жизни в сельской местности, а также актуальные вопросы развития сельских территорий и сельских агломераций, в том числе сельский туризм.

Кроме того, в рамках форума открылся десятый юбилейный фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений России «София».

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