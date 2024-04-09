Подмосковное ГУРБ предупредило студентов и педагогов о новом виде мошенничества

Мошенники рассылают поддельные электронные письма под видом приглашений на вымышленные конференции. Они втираются в доверие, предлагая бесплатное участие в «престижном мероприятии», а затем выдвигают новые условия: например, заплатить за трансфер или проживание.

Чаще всего мошенники предлагают опубликовать материал на поддельном сайте конференции за дополнительную плату. В таких письмах обычно скрыта ссылка на фишинговый сайт. После оплаты услуг жертва не получит желаемую услугу, но предоставит свои личные данные в руки злоумышленников.

Студентам и преподавателям порекомендовали с осторожностью относиться к получению подобных писем и не предоставлять личную или финансовую информацию без проверки источника.

Более 40% территории Московской области составляют леса. Поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами областного правительства и главами округов подготовку к сезону пожаров.

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