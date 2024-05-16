Подмосковное ГУРБ предупредило о новом способе кражи в Telegram

Для подключения к бесплатному интернету в общественных местах пользователям предлагают авторизоваться через Telegram, заверяя, что такой способ самый быстрый, удобный и безопасный. Как только человек соглашается, ему приходит сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести «для доступа к Wi-Fi». Получив эти цифры, злоумышленники завладевают аккаунтом.

Как правило, аккаунты пользователей используют для отправки сообщений личным контактам пострадавшего пользователя - друзей и родственников просят о финансовой помощи. Также, данные могут использовать для отправки ссылок на вредоносные сайты.

ГУРБ Московской области призвало жителей быть осторожными при общении в мессенджерах и внимательно оценивать входящие запросы или предложения. Особенно тем, которые касаются предоставления личной информации или доступа к аккаунту.

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