24 мая 2024, 09:47

Подмосковное ГУРБ предупредило о мошенничестве с путевками к морю

Главное управление региональной безопасности Московской области
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В высокий сезон спроса на турпутевки стали актуальны новые схемы мошенничества. Злоумышленники выдают себя за агентов известных туркомпаний и наживаются на фальшивых билетах и турах к морю. В ГУРБ Подмосковья рассказали, как сохранить свои деньги и не испортить отпуск.

Фальшивые агенты входят в доверие к жителям, задают много уточняющих вопросов, в деталях расписывают поездку. Усыпив бдительность, просят забронировать выбранный тур. Получив деньги, отправляют жертве поддельные документы или просто исчезают. Вместо долгожданного отпуска может наступить горькое разочарование.

Чтобы защитить себя от таких случаев, нужно убедиться, что туроператор внесен в Единый федеральный реестр турагентов. Обязательно следует проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов. Нужно быть особенно внимательным по отношению к сайтам, где просят перевести предоплату за тур в размере 100% стоимости или оплата принимается на карту частного лица. Большие скидки или слишком выгодные предложения должны насторожить.

Мошенники также могут рассылать ссылки на фишинговые ресурсы, применять приемы социальной инженерии. Для своей финансовой безопасности следует тщательно проверять репутацию туроператора, наличие лицензий и разрешений, доверять только официальным и проверенным источникам.

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Путешествия Отпуск Мошенничество
24 мая 2024, 09:44
Ярмарка трудоустройства прошла в колледже Воскресенска
Медиасток.рф
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Студенты и выпускники Воскресенского колледжа смогли посетить День карьеры. Для них подготовили ярмарку трудоустройства с участием работодателей — 15 ведущих компаний Воскресенска и Коломны.

Студенту Максиму Гизатулину определиться с профессией помог федеральный проект «Билет в будущее», который реализовывался на базе его школы. На Дне карьеры в колледже молодой человек узнал, где требуются электромонтеры.

«Я познакомился с предприятием, которое представляет для моей профессии разные вакансии, которые оплачиваются, есть обучение и помощь в написании диплома. Я считаю, что это очень удобно, потому что не каждый человек может поискать вакансии в интернете, а тут все наглядно», - поделился Максим.

Для будущих специалистов ярмарка трудоустройства - это не просто знакомство с потенциальным работодателем, а реальная возможность узнать о заработанной плате, условиях труда и социальных гарантиях из первых уст. Предприятия же в свою очередь готовы проводить экскурсии, обучать и обеспечивать практику.

«Это наши ключевые партнеры, которые четко заинтересованы в том, чтобы иметь квалифицированных специалистов. Они не просто так присутствуют на каждом Дне открытых дверей, Днях карьеры, они приезжают дополнительно, общаются с нашими студентами. При этом мы проводим тематические экскурсии на предприятия», - рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Главным событием ярмарки трудоустройства стало подписание соглашения о сотрудничестве между Воскресенским колледжем и Центром занятости Московской области.

«Мы видим все предприятия Московской области: кто открывается, кто сокращается, кто предоставляет места. Сегодняшнее соглашение дает возможность выпускникам колледжа участвовать в мероприятиях Центра занятости и видеть все компании региона», - отметила директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

Многие из выпускников колледжа хотят трудиться в своем городе. Ежегодно в городском округе Воскресенск появляется порядка двух тысяч новых рабочих мест. Поэтому подготовка востребованных кадров выходит на первый план.

«Очень оперативно колледж подстраивается под запросы предприятия, создает профильные группы, профессии, которые востребованы. То, что здесь присутствует руководство областного центра занятости, - это говорит об уровне», - сказал заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

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Студенты Воскресенск
24 мая 2024, 09:38
Утренние пробки в Подмосковье составили 2 балла 24 мая
Медиасток.рф
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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила два балла в пятницу утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 886 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги
24 мая 2024, 09:34
Пять мест отдыха благоустроят в Серпухове в 2024 году
Телеканал «360»
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Пять общественных территорий в Серпухове ждет обновление. Любимые жиелями места отдыха должны стать удобнее и современнее.

Проекты по благоустройству реализуются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым провели рабочее совещание с подрядными организациями. Детально обсудили план благоустройства каждой территории на год.

Общественные территории Серпухова, Пущино и Протвино должны стать удобнее и современнее. Первой точкой маршрута для участников совещания стал Лесной бульвар в Протвино. Сегодня это популярное место для отдыха.

На территории ведется реконструкция пешеходной зоны. Первый этап завершили в прошлом году. Здесь уложили новое покрытие пешеходных зон и провели освещение, установили архитектурные формы и клумбы. В этом году подрядчик прокладывает велодорожку и возводит амфитеатр под игровой комплекс для детей. Жители просят добавить скамейки.

Глава городского округа также проверил ход работ по благоустройству общественной территории у торгового центра «Слава».

\"Мы пригласили представителей подрядных организаций, определили им сроки устранения недочетов в рамках гарантийного ремонта\", - отметил Никитенко.

Проекты по благоустройству реализуются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области Евгением Афанасенковым провели рабочее совещание с подрядными организациями. Детально обсудили план благоустройства каждой территории на год.

Общественные территории Серпухова, Пущино и Протвино должны стать удобнее и современнее. Первой точкой маршрута для участников совещания стал Лесной бульвар в Протвино. Сегодня это популярное место для отдыха.

На территории ведется реконструкция пешеходной зоны. Первый этап завершили в прошлом году. Здесь уложили новое покрытие пешеходных зон и провели освещение, установили архитектурные формы и клумбы. В этом году подрядчик прокладывает велодорожку и возводит амфитеатр под игровой комплекс для детей. Жители просят добавить скамейки.

Глава городского округа также проверил ход работ по благоустройству общественной территории у торгового центра «Слава».

«Мы пригласили представителей подрядных организаций, определили им сроки устранения недочетов в рамках гарантийного ремонта», - отметил Никитенко.

Благоустройство Серпухов
24 мая 2024, 09:27
Бывший мусорный полигон «Сафоново» в Раменском рекультивируют к осени
Телеканал «360»
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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Сафоново» в Раменском завершится этой осенью. Более 30 человек и 20 машин привлекли к устройству защитного экрана.

За шесть лет в Подмосковье рекультивировали 21 бывший мусорный полигон. В этом году еще шесть приведут в соответствие с требованиями по восстановлению земель.

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Рекультивация подходит к концу. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев совместно с представителями Мособлдумы и представителями министерства экологии.

Бывший мусорный полигон закрыли в 2012. За 32 года работы объем захороненных отходов составил более 2,5 миллионов кубических метров. Работы по рекультивации начались здесь в марте 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Площадь объекта составляет почти 37 гектаров. Уже сформировано тело бывшего полигона, обустроена система сбора фильтрата, сейчас производится вертикальная планировка и укрепление откосов.

Рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна». Последним этапом станет посадка газона и устройство системы газосборных скважин. Также будет сделано ограждение, наружное освещение, оборудуют контрольно-пропускной пункт и установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«По итогу завершения работ на каждом полигоне согласно требованиям министерства природы выходит центральная лаборатория ФГБУ, они делают замеры на соответствие проектных параметров. Эта практика вступила в силу с прошлого года. Четыре объекта, которые мы завершили в прошлом году, с успехом прошли обследование», - рассказал главный юрисконсульт Министерства экологии и природопользования Московской области Джасур Юсубахмедов.

Полигоны Мусорные полигоны в РФ Раменское Экология

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