11 ноября 2024, 18:38

Подмосковное БТИ напомнило правила перепланировки квартиры

Фото БТИ МО
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Перепланировка квартиры предполагает изменение границ, площади или создание новых помещений. Например, можно расширить коридор, объединить балкон с кухней или обустроить гардеробную, чтобы сделать квартиру удобнее. БТИ Московской области напомнило правила, которые необходимо соблюдать при перепланировке помещений.

Согласование нужно при изменении границ помещений, переносе стен, создании или заделывании проемов, расширении жилой площади или создании новых санузлов. Чтобы получить разрешение, необходимо проконсультироваться с архитектором, заключить договор с БТИ, разработать проект, подать его на утверждение в органы местного самоуправления и после одобрения начать ремонт.

Завершив работы, нужно зафиксировать изменения, обновить технический паспорт и внести изменения в Росреестр. Весь процесс занимает около 45 дней, а регистрация изменений в Росреестре - 15 рабочих дней.

Если квартира куплена в ипотеку, сначала нужно получить согласие банка. Несогласованная перепланировка может привести к штрафам или даже изъятию жилья.

МФЦ Квартиры
11 ноября 2024, 18:24
Участок земли под склад выставят на торги в Дмитровском округе
Минимущества
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Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике региона выставят на аукцион земельный участок, расположенный в Яхроме Дмитровского городского округа. Его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров, а использовать его можно, например, под склад или для строительства объектов дорожного сервиса.

Как пояснили в ведомстве, участок имеет категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Узнать подробнее о проведении торгов можно на сайте ЕАСУЗ. Начальная цена участка - 1109 060, 93 рублей.

В ведомстве напомнили, что приобрести или арендовать земельный участок через торги могут как физические, так и юридические лица. Для этого нужно подать заявление, в котором указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность, если заявитель действует от имени другого лица. Услуга предоставляется бесплатно.

Аукционы Строительство
11 ноября 2024, 18:04
Студенты из Шатуры примут участие в областном молодежном форуме
Пресс-служба администрации г.о. Шатура
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Межрегиональное мероприятие «Мы — Россия» началось в Подмосковье. На него отправились учащиеся Шатурского энергетического техникума.

Флагманский молодежный форум, который принимает Сергиево-Посадский округ, проходит в Московской области уже во второй раз. Участие в четырехдневной образовательной программе примут более 1500 молодых людей.

В рамках мероприятия будет организовано несколько блоков по различным направлениям, среди которых - организация мероприятий, информационная безопасность, социальные навыки, ораторское искусство и другие. Для участников проведут несколько интересных паблик-токов.

Киноактер Дмитрий Степанищев расскажет, как найти свое призвание и выстроить правильную коммуникацию. Телеведущий Павел Смелов поделится секретами публичных выступлений. Блогер Мария Смолина научит создавать посты, которые будут интересны любой аудитории.

В завершение мероприятия 13 ноября состоится большой праздничный концерт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Студенты Шатура
11 ноября 2024, 17:59
Подмосковное предприятие НХП представило продукцию на выставке в Китае
Хотьковская фабрика резных художественных изделий, г.о. Сергиев Посад
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С 11 по 17 ноября в Чэнду, столице провинции Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Мероприятие организовал Российский экспортный центр. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что на выставке представлены лучшие образцы российской продукции.

Более 130 производителей из 30 регионов России демонстрируют свои товары, а посетители могут принять участие в дегустациях и приобрести российские товары. Московскую область на выставке представляет Хотьковская фабрика резных художественных изделий, известная резьбой по кости мамонта. Промысел зародился в конце 19 века в селе Абрамцево и продолжает развиваться, предлагая уникальные изделия - от украшений до художественных композиций.

Напомним, Сычуань - третья провинция Китая, где проходит фестиваль «Сделано в России», уже ставший важной площадкой для знакомства с российской культурой и продукцией. Программа фестиваля включает показ российских фильмов и мультфильмов, а также творческие мастер-классы.

Фестивали Китай
11 ноября 2024, 17:57
Тендер на капремонт детского сада при школе № 6 объявили в Жуковском
Медиаархив Московской области
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Детский сад при школе № 6 в Жуковском капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет капитальный ремонт и поставит в учреждение оборудование.

Здание построили в 1988 году, его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их завершат в 2025 году.

Школы Детские сады Ремонтные работы

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