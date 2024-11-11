Подмосковное БТИ напомнило правила перепланировки квартиры

Согласование нужно при изменении границ помещений, переносе стен, создании или заделывании проемов, расширении жилой площади или создании новых санузлов. Чтобы получить разрешение, необходимо проконсультироваться с архитектором, заключить договор с БТИ, разработать проект, подать его на утверждение в органы местного самоуправления и после одобрения начать ремонт.

Завершив работы, нужно зафиксировать изменения, обновить технический паспорт и внести изменения в Росреестр. Весь процесс занимает около 45 дней, а регистрация изменений в Росреестре - 15 рабочих дней.

Если квартира куплена в ипотеку, сначала нужно получить согласие банка. Несогласованная перепланировка может привести к штрафам или даже изъятию жилья.