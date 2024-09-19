Подмосковная «Юнармия» приняла участие в исторической реконструкции в Белоруссии

В поощрительную поездку в Белоруссию отправились юнармейцы из Подольска, Мытищ, Домодедова, Чехова и Орехово-Зуева - всего 12 человек и два руководителя. Среди них - руководитель пресс-центра Маргарита Королева и ее 16-летняя дочь Екатерина, которая активно участвовала в событиях в качестве военкора.

Операция «Бобруйский котел» против немецких захватчиков проходила с 23 по 28 июня 1944 года и запомнилась жестокими боями. В ходе трехдневной реконструкции подростки жили в армейских палатках, питались на полевой кухне, спали на селе, купались в реке и участвовали в боях. Для полного погружения в исторические события их одели в форму - ней юнармейцы должны были находиться до вечера, несмотря на знойную жару.

«Я даже детям сказала: вы понимаете, как нашим предкам было тяжело? Зимой им было холодно, а летом было жарко, но они отстояли и выиграли эту победу. И мы прожили эту историю», - поделилась Маргарита Королева.

Она добавила, что юнармейцы - это не просто подростки в форме. Они знают историю, умеют отстаивать свою позицию. Подмосковное объединение особенное, ведь активисты всех муниципалитетов умеют случаться ради общей цели. Важными для поддержания коммуникации стали и такие поощрительные поездки, где юнармейцы могут также пообщаться с ребятами из других регионов.

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