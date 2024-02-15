Подмосковная вице-чемпионка Олимпиады-2022 Ирина Аввакумова завершила карьеру

​«За это время я и мои товарищи по команде прошли огромный путь и трансформацию, приведя российские прыжки к такому уровню, которым можно по-настоящему гордиться. Все эти годы мы упорно трудились, благодаря чему о нас знают во всем мире», - подчеркнула Аввакумова.

​Спортсменка объявила о своем решении на торжественной церемонии награждения победителей и призёров второй Всероссийской спартакиады между субъектами России по зимним видам спорта.

Напомним, что в соревнованиях участвуют 165 представителей Подмосковья. Соревнования по 14 видам спорта проходят на территории пяти регионов - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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