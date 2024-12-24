Подмосковная велосипедистка выиграла серебро на международных соревнованиях

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Как рассказали в подмосковном Минспорте, Александра Ушакова стала второй в дисциплине «велокросс». Ее опередила соперница из Чувашской Республики. Бронзу получила представительница Удмуртии.

Александра Ушакова также получила серебро на втором и третьем этапах турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги года. Он рассказал о развитии медицины, образования, спорта и экономики региона.