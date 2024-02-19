Подмосковная теннисистка Елена Приданкина выиграла 3 медали на соревнованиях за Кубок России

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Спортсменка стала первой в одиночном разряде, парном разряде и смешанном парном разряде. Всего она провела 13 игр, в каждой из которых одержала победу.

​Напомним, в прошлом году Приданкина стала обладательницей Кубка России в одиночном и парном разрядах, а в миксте она выиграла серебряную награду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Любители активного отдыха новую локацию уже оценили.

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