Подмосковная субсидия помогла предпринимателю в Люберцах запустить производство сыровяленых колбас

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«Идея заняться этим возникла потому, что я, бывая по рабочим делам в Италии, покупал и привозил для своих родных и друзей итальянский сыр. В России такого не было», - рассказал предприниматель.

Шаршуков пригласил итальянского технолога, арендовал участок земли и помещения, а также закупил оборудование. Это стало возможным благодаря региональным субсидиям. С их помощью предприниматель запустил линию сыровяленых колбас.

«Субсидия на приобретение оборудования для предпринимателя - это шедевр. Ведь для того, чтобы сделать новую линию, ты вынужден забирать средства из оборота и потом мелкими шагами достигать прежнего уровня. Субсидии позволяют намного ускорить этот процесс», - поделился Шаршуков.

На предприятии трудятся около 30 специалистов. Ежедневно в цеху перерабатывается от трех до пяти тонн молока, его везут из Воскресенского района, где специально для этого содержится стадо из 600 коров. Так, сыроварня производит от 300 до 700 килограммов продукции ежедневно.

Компания изготавливает такие сыры, как: моцарелла, азиаго, рикотта и другие. Продукцию продают по всей России.

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