Подмосковная студентка стала призером чемпионата профмастерства среди студентов
Алина Якунина из Подмосковья стала призером межрегионального чемпионата профмастерства среди студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Девушка стала участницей соревнований в компетенции «Коррекционная педагогика в начальном и дошкольном образовании». Десять дней представители разных регионов России демонстрировали навыки проведения коррекционных занятий, решали педагогические задачи и проходили другие испытания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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