Подмосковная студентка Дарья Шипицына стала самым молодым разработчиком патента в области кинологии
Студентка колледжа в Щелкове Дарья Шипицына стала самым молодым разработчиком патента в области кинологии России. В составе авторского коллектива она приняла участие в защите документа «Устройство подачи запаха для животных».
Разработка направлена на улучшение поиска служебными собаками веществ, запрещенных в гражданском обороте.
«Зачастую источник запаха не доходит до носа собаки во время занюхивания веществ, которые необходимо найти, так как кислород окисляет большую часть молекул запаха. Была создана специальная насадка для комфортного вдыхания запаха и подталкивания к носу собаки нужных молекул», - прокомментировала Дарья.
В колледже студентка учится вместе с белой бельгийской овчаркой по имени Мафия, первые результаты работы устройства удалось получить именно благодаря ей. После окончания колледжа Дарья планирует поступить в высшее учебное заведение на кафедру кинологии и продолжить заниматься наукой.
Разработанное устройство предназначено для всех организаций, которые работают со служебными собаками, также оно будет полезно для охотничьих собак.
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