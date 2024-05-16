Подмосковная спортсменка заняла 3-е место на соревнованиях по BMX

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Соревнования проходили в дисциплине «ритм-трек». Это новое направление в BMX.

Отмечается, что награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях подобного уровня. Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проходили 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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