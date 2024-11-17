Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на Кубке лиги клубного биатлона

Сотрудники предприятия «Тепло Коломны» собрали партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз сформировали в рамках акции «Всем коллективом за победу», которую проводит сообщество «ZOV Своих не бросаем».

К акции присоединились сотрудники «Тепло Коломны» во главы с директором предприятия, муниципальным депутатом Николаем Герлинским.

Сообщество «ZOV Своих не бросаем» создали Елена Галкина и ее супруг - майор запаса, Герой России Григорий Галкин. Они уже не раз объединяли неравнодушных жителей.

«Мы всегда на связи с бойцами и командованием, всегда из первых уст получаем информацию о том, что сейчас нужно ребятам», - подчеркнула Елена Галкина.

Воинам доставят сварочный инверторный аппарат, газовые плиты, автомобильные цифровые радиостанции, автономные автомобильные печки, портативные рации, газовые баллоны, горелки, зажигалки, веревки, карабины, наборы посуды, комплекты термобелья, скотч, коврики, мешки для мусора, туристические лопатки, аптечки, фонари светодиодные, ножи складные, рюкзаки походные, спальные мешки и штормовые спички.

«Коллектив МУП „Тепло Коломны“ на постоянной основе помогает бойцам, которые защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Там находятся наши родные, братья, друзья, земляки, и в такой ситуации просто нельзя оставаться равнодушным. Российский солдат сегодня - это оплот надежды на победу мира в борьбе с нацизмом. Наша задача - оказывать всяческую посильную помощь для приближения этой победы», - прокомментировал Николай Герлинский.

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