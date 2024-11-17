17 ноября 2024, 12:09

Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на Кубке лиги клубного биатлона

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Подмосковная спортсменка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона. В турнире, который проходит в Ханты-Мансийске 16–17 ноября, участвует 15 команд из России и Белоруссии.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Халили финишировала третьей в женском масс-старте на 10 километров.

Золото завоевала российская биатлонистка Виктория Сливко, а на втором месте - Анастасия Шевченко.

В ведомстве добавили, что на первых соревнованиях биатлонистов в этом сезоне выступает пять спортсменок из Подмосковья в составе четырех смешанных команд.

Впереди у спортсменов смешанная эстафета.

Спортсмены Награды Биатлон
17 ноября 2024, 12:58
Партию гуманитарной помощи отправили из Коломны в зону СВО
МУП «Тепло Коломны»
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Сотрудники предприятия «Тепло Коломны» собрали партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз сформировали в рамках акции «Всем коллективом за победу», которую проводит сообщество «ZOV Своих не бросаем».

К акции присоединились сотрудники «Тепло Коломны» во главы с директором предприятия, муниципальным депутатом Николаем Герлинским.

Сообщество «ZOV Своих не бросаем» создали Елена Галкина и ее супруг - майор запаса, Герой России Григорий Галкин. Они уже не раз объединяли неравнодушных жителей.

«Мы всегда на связи с бойцами и командованием, всегда из первых уст получаем информацию о том, что сейчас нужно ребятам», - подчеркнула Елена Галкина.

Воинам доставят сварочный инверторный аппарат, газовые плиты, автомобильные цифровые радиостанции, автономные автомобильные печки, портативные рации, газовые баллоны, горелки, зажигалки, веревки, карабины, наборы посуды, комплекты термобелья, скотч, коврики, мешки для мусора, туристические лопатки, аптечки, фонари светодиодные, ножи складные, рюкзаки походные, спальные мешки и штормовые спички.

«Коллектив МУП „Тепло Коломны“ на постоянной основе помогает бойцам, которые защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Там находятся наши родные, братья, друзья, земляки, и в такой ситуации просто нельзя оставаться равнодушным. Российский солдат сегодня - это оплот надежды на победу мира в борьбе с нацизмом. Наша задача - оказывать всяческую посильную помощь для приближения этой победы», - прокомментировал Николай Герлинский.

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Коломна
17 ноября 2024, 12:56
Поисковые отряды в Коломне подвели итоги экспедиций в 2024 году
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«Вахты памяти — 2024»Мероприятие прошло в молодежном центре «Выбор».

Поисковые отряды Коломны подвели итоги проекта «Вахты памяти - 2024».

Мероприятие прошло в молодежном центре «Выбор».

В этом году в «Вахтах памяти» принимали участие отряды «Суворов», «Имени дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева», объединение «Георгий Победоносец» при школе № 2 в Озерах и географическое общество «Робинзоны во Вселенной» гимназии № 2.

Ребята принимали участие в разведывательных экспедициях в Волгоградской, Калужской и Ленинградской областях - более 150 человек выезжали на поля сражений. Они обнаружили останки 30 солдат и командиров, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны, установили памятный знак воинам 136-й стрелковой дивизии и перезахоронили с почестями 26 советских бойцов.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи, всестороннюю работу по увековечиванию памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, повышение внимания к отечественной военной истории и противодействие попыткам ее искажения вручил благодарности от РВИО», - рассказал председатель коломенского отделения Российского военно-исторического общества, депутат Совета депутатов городского округа Коломна Андрей Ваулин.

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Коломна Великая Отечественная война
17 ноября 2024, 12:55
Более 220 мероприятий проведут зимой в Коломне
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Городской округ Коломна готовится к старту губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В его рамках проведут более 220 мероприятий для детей и взрослых.

Масштабный туристический проект губернатора области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» откроется в Коломне 1 декабря.

«В рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ в городском округе запланировано более 220 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут парк Мира, сквер имени Зайцева и Запрудский парк в Коломне, а также общественные пространства „Сосновый бор“ и „Дубки“ в Озерах», - рассказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

В течение зимы будут работать Резиденция и Почта Деда Мороза. Посетители парков смогут принять участие в играх, увидеть театральные постановки и сделать фотографии у тематических фотозон.

Среди масштабных мероприятий - открытие главных городских елок, ледовое шоу Ильи Авербуха, театральный фестиваль «Рождественский вертеп» и забавы в парках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна
17 ноября 2024, 12:25
Турнир по футзалу в память о герое СВО Толмачеве прошел в Сергиевом Посаде
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева прошел в Сергиево-Посадском городском округе на арене спорткомплекса ЦСКА. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​«Мы, родственники, и организаторы турнира считаем, что это мероприятие посвящено всем воинам, погибшим за нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мероприятие очень значимое для нас, очень важное, благодаря этому турниру мы почтим память нашего сына и всех наших защитников», - сказали родители воина-разведчика Игорь и Оксана Толмачевы.

В турнире приняли участие команды Министерства обороны России «Позитрон», Федеральной службы безопасности «Атом» и Министерства внутренних дел России «Система», а также клубы- участники первенства Подмосковья Сергиево-Посадского городского округа.

Сестра Александра Толмачева Серафима отрыла турнир символическим ударом по мячу.

​ Футболисты спортшколы «Сергиев Посад» стали победителями соревнований. Серебро завоевала команда МВД РФ «Система». На третьем месте - коллектив Минобороны РФ «Позитрон».

Гостями турнира стали двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, Дмитрий Сенников, советский футболист и российский тренер Анатолий Коробочка, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и другие.

​«Хочу поблагодарить всех организаторов турнира. Мы обязаны знать, помнить и чтить своих героев. Всем участникам турнира желаю показать красивую игру, самое главное - это дружеская атмосфера между командами. Надеюсь, что этот памятный турнир станет традиционным», - отметил Сенников.

Спортсмены МВД РФ Сергиев Посад

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