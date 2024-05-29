Подмосковная спортсменка выиграла бронзу Чемпионата Европы по стрельбе

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Дарья занимается в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта региона. Она получила третье место в борьбе с француженкой Люси Анастассиу, уступив ей со счетом 42:41.

Соревнования прошли в городе Лонато-дель-Гарда в Италии с 15 по 27 мая. В них участвовали более 440 чпортсменов из 42 стран.

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