Подмосковная спортсменка выиграла 4 медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту

Еще около 50 умных пешеходных переходов с подсветкой оборудуют в Подмосковье к лету. Они появятся на региональных дорогах в 18 округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пешеходные переходы с умной подсветкой позмолят снизить аварийность у социально важных объектов.

«Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекут внимание автомобилистов и повысят безопасность. В прошлом году мы уже установили 50 таких переходов», - сказал заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

В темное время суток такие переходы освещает дополнительная подсветка, которая также реагирует на появление пешехода и включает мигающие светодиоды на дорожных знаках. Больше всего таких объектов появятся в Люберцах и Балашихе.

В ведомстве добавили, что в прошлом году в Подмосковье на дорогах погибли 197 пешеходов, из которых 138 - в темное время суток.

«Несколько лет мы оборудуем пешеходные переходы дополнительной и проекционной подсветкой - „подсвеченных“ переходов в Подмосковье уже больше пяти тысяч. Эта мера позволяет дополнительно привлечь внимание водителя и снизить вероятность ДТП, что важно даже на освещенном участке дороги», - добавили в министерстве.

Узнать, где установят умные переходы, можно по ссылке.

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