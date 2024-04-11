Подмосковная спортсменка выиграла 4 медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту
Подмосковная спортсменка Виталина Гирина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды на чемпионатах России по горнолыжному спорту. Соревнования прошли с 15 марта по 7 апреля в Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской и Ленинградской областях.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка получила золото в дисциплине «параллельный слалом», а также показала лучший результат в «слалом-гиганте».
Вице-чемпионкой девушка стала в «слаломе», уступив сопернице из Москвы.
Кроме того, Виталина Гирина стала призером командных соревнований, получив бронзовую медаль. Еще одной бронзы спортсменка удостоилась на международном «Кубке Большого Вудъявра» в дисциплине «слалом-гигант».
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