Подмосковная спортсменка стала призером первенства России по брейкингу

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, девушка участвовала в соревнованиях среди спортсменок в врзрасте от 16 до 18 лет. Она заняла третье место, уступив соперницам из Кемерово и Пскова.

Брейк-данс стал официальным видом спорта и будет впервые представлен на Олимпийских играх в Париже.

Соревнования прошли в Москве с 12 по 14 апреля. В них участвовали более 800 человек.

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