16 апреля 2024, 14:52

Подмосковная спортсменка стала призером первенства России по брейкингу

Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
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Спортсменка из Химок Вероника Никишина заняла призовое место на первенстве России по брейкингу. Она получила бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, девушка участвовала в соревнованиях среди спортсменок в врзрасте от 16 до 18 лет. Она заняла третье место, уступив соперницам из Кемерово и Пскова.

Брейк-данс стал официальным видом спорта и будет впервые представлен на Олимпийских играх в Париже.

Соревнования прошли в Москве с 12 по 14 апреля. В них участвовали более 800 человек.

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Спортсмены
16 апреля 2024, 15:06
Спортсмены из Солнечногорска выиграли 68 медалей на турнире по аэробике
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Открытое первенство по спортивной аэробике «Весенние ласточки» прошло в физкультурном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Юные представители округа выиграли 25 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Спортсмены младшего возраста соревновались в двух лигах - «Восходящая звезда» для начинающих и «Сияние звезд» для опытных. Выступали в разных номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

«В турнире выступили свыше 170 участников из Москвы, Зеленограда, Дмитрова, Домодедова, Люберец и Химок. В том числе более 80 человек из Солнечногорска представляли спортивную школу № 1 и Дом детского творчества „Буревестник“», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Солнечногорск
16 апреля 2024, 15:06
Баскетболисты из Химок победили на первенстве Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники химкинской спортивной школы № 1 стали победителями первенства Московской области по баскетболу среди юниоров. В финале спортсмены обошли команду из Мытищ.

Матч полуфинала против Лобни химчане закончили со счетом 53:26, а в финале закрепили успех, разгромив команду из Мытищ с результатом 67:38.

Победа в ежегодных соревнованиях принесла спортсменам золото. Звание лучшего атакующего защитника по итогам игры присудили Матвею Горшкову, а лучшим разыгрывающим стал Дмитрий Асеев.

Баскетболисты из химкинской спортивной школы № 1 не первый год принимают участие в первенстве Подмосковья. Ранее спортсмены из команды тренеров Владимира Трунова и Вадима Авенариуса уже становились призерами в той же возрастной категории, заняв второе место.

«Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к победе», - поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
16 апреля 2024, 15:05
Школьники из Химок победили на соревнованиях по дистанционному пилотированию
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники Дома юного техника «Интеграл» и школы «Лидер» из Химок стали победителями всероссийских соревнований по дистанционному пилотированию «Полигон 77». Церемония награждения прошла в парке «Руднево» в Москве.

Первое и второе место в конкурсе заняли ученики Дома юного техника «Интеграл». На третьем месте оказалась команда учащихся школы «Лидер».

Всего в соревнованиях участвовали 14 команд, которые на протяжении трех месяцев тренировались под руководством педагогов и получали теоретические знания по удаленному пилотированию.

«Цель таких турниров - патриотическое воспитание молодежи и развитие в них чувства ответственности через вовлечение в киберспорт. Сейчас управление дронами - это не просто увлечение, а крайне важный навык и новая реальность, во многом от которой зависит успех будущего нашей страны», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Организаторы соревнований провели для финалистов экскурсию по цехам проектирования и сборки новейших образцов беспилотных летательных аппаратов, устроили викторину и наградили памятными подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Химки Школьники
16 апреля 2024, 15:05
Свыше 60 школ и детских садов откроют в Подмосковье после капитального ремонта 1 сентября
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Масштабная программа капитального ремонта образовательных объектов продолжается в Подмосковье. К 1 сентября в регионе после обновления откроется 41 школа и 23 детских сада.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, капитальный ремонт школ и детских садов ведут в 36 округах области. В зданиях обновляют фасады и кровли, меняют окна и коммуникации, проводят отделку помещений, а также устанавливают новое оборудование и мебель.

«В настоящее время на всех объектах завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, подрядчики ведут общестроительные работы, замену инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

В учреждениях создадут комфортную и безопасну среду, в том числе для детей-инвалидов.

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Школы Ремонтные работы Образование

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