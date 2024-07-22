22 июля 2024, 13:14

Подмосковная спортсменка победила на всероссийских соревнованиях по ВМХ

Училище олимпийского резерва №2
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Представительницы Московской области стали победителями и призерами всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Еще одна спортсменка из Подмосковья стала призером этапа Кубка России по BMX. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На всероссийских соревнованиях по велоспорту в дисциплине «ВМХ фристайл-парк» Московскую область представляла спортсменка Софья Непрынцева. Она взяла золото, показав лучший результат среди девушек 15-16 лет.

В рамках пятого этапа Кубка России Елена Малышева из Московской области заняла третье место в этой же дисциплине. Отмечается, что обе спортсменки являются воспитанницами подмосковного Училища олимпийского резерва № 1.

Напомним, соревнования проходили с 18 по 21 июля в Казани по нацпроекту «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
22 июля 2024, 13:37
Лесничим из Дмитрова удалось сфотографировать редкую серую цаплю
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Сотрудники лесной охраны заметили редкую птицу во время обхода территории Дмитровского лесничества. Серая цапля охотилась и стояла неподвижно, что позволило специалистам сфотографировать ее.

Солнечный свет и тени окрасили тело птицы в серо-голубые тона, создавая контраст с ее тонкой белой шеей. Неподвижная поза сделала цаплю похожей на статую. В этот момент она охотилась на мелкую рыбу.

В средней полосе России серые цапли образуют колонии для гнездования. Подмосковье служит домом для нескольких таких семей, находящихся под защитой природоохранного законодательства. Иногда люди находят птенцов цапли на земле в период их вылета из гнезд. Специалисты просят не пытаться «спасать» детенышей, а оставлять их в естественной среде обитания.

Мир насчитывает более 60 видов цапель. Самые крупные представители достигают полутора метров в высоту, а самые мелкие - не превышают 50 сантиметров. Цапля откладывает до семи яиц за год.

Эти птицы часто стоят в воде на одной ноге, чтобы согреть вторую конечность от холодной воды. Цапля способна сохранять такую позу несколько часов.

Большинство видов цапель питаются земноводными и пресмыкающимися. Некоторые охотятся на мелких млекопитающих, таких как кроты и мыши, а также на других птиц, включая чаек. Яйца цапли имеют заостренную форму с обоих концов, что отличает их от куриных яиц.

Пух цапли обладает уникальным свойством: по мере роста он превращается в порошок, равномерно покрывающий перья и защищающий их от намокания.

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Природа Птицы Животные Дмитров
22 июля 2024, 13:33
Детский сад построят в микрорайоне Катюшки в Лобне к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Детский сад на 330 мест построят в микрорайоне Катюшки в Лобне. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, на территории уже приступили к установке игровых комплексов, качелей, песочниц и лавок. На площадке трудятся 50 человек и три машины. Готовность объекта превысила 95%.

«В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели. Рядом с садиком идет установка качелей в виде лошадей и дельфинов, лавочек и песочниц», - добавили в ведомстве.

Площадь детского сада составит пять тысяч квадратных метров. В нем смогут заниматься 14 групп детей от 1,5 до семи лет. Для их обустроят спальни, буфеты, залы для занятий физкультурой и музыкой и другие помещения.

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Строительство Детские сады
22 июля 2024, 13:31
Легкоатлетка из Воскресенска выиграла международные соревнования в Бресте
МБУ ДО "СШОР "Академия Спорта"
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Спортсменка из Воскресенска показала лучший результат на Матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Соревнования прошли в Бресте в июле.

Воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» Алиса Махмутова из Воскресенска показала лучший результат среди девушек в метании диска - 49,91. Серебро и бронзу поделили спортсменки из Белоруссии.

Международные соревнования прошли с 16 по 17 июля. Участниками стали юноши и девушки 2007 года рождения и моложе. Всего в Бресте разыграли 41 комплект медалей. Российская сборная выиграла 87 медалей: 31 золотую, 30 серебряных и 26 бронзовых.

Матчевую встречу среди команд Союзного государства посвятили 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

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Спортсмены Воскресенск Союзное государство
22 июля 2024, 13:29
Студенты МГТУ имени Баумана прошли практику в подмосковных лесничествах
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
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Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана прошли учебную практику по лесоводству. В освоении необходимых знаний будущим специалистам помогли сотрудники «Мособллеса».

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, студенты научились проводить работы по отводу лесосек и проектировать рубки ухода. Руководителем проекта выступил ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

В комитете подчеркнули, что главная цель летних практических занятий - научить студентов применять полученные знания на практике. От специалиста требуется не только теоретическая подготовка, но и умение творчески мыслить.

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Студенты

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