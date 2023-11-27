Подмосковная спортсменка победила на этапе чемпионата России по шорт-треку

Министерство экологии и природопользования Московской области проводит работу по реорганизации шести ООПТ в Серебряных Прудах. Их объединят в одну территорию — памятник природы областного значения «Полосненский».

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, комплексное экологическое обследование и геодезические работы на территориях провели еще в 2017 году.

Существующая документация в отношении шести особо охраняемых природных территорий имеет ряд недостатков, что говорит о необходимости реорганизации. Ее основные задачи: объединение шести ООПТ, создание нового режима охраны и установление границ объединенного памятника природы.

Министр заявил, что на территории памятника природы областного значения «Полосненский» охраняются ценные экосистемы, признанные уникальными не только для Московской области, но и для Средней полосы России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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