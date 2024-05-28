Подмосковная спортсменка победила на 3-м этапе Кубка России по BMX-фристайлу

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта региона, Татьяна Корабельщикова набрала 90 баллов, обогнав Дарью Ризаеву из Самарской области и Софью Чернявскую из Москвы.

Третий этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в дисциплине «парк» прошли в Ростове-на-Дону. В турнирах приняли участие 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Крыма, Московской области, Краснодара, Калининграда, Самары и Ростова-на-Дону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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