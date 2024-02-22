Подмосковная спортсменка Ирина Чернышова выиграла на соревнованиях по фиджитал-единоборствам
Спортсменка из Лыткарина Ирина Чернышова выиграла на соревнованиях по фиджитал-единоборствам в рамках турнира «Игры Будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная спортсменка представляла на турнире команду GOR UNION. Ее соперницей в поединке стала Любовь Сальникова из команды GAMERS OF FUTURE.
В первом, виртуальном, этапе соперницы сражались в консольной игре «Mortal Kombat 11» до пяти побед. Со счетом 5:1 победу одержала Ирина Чернышова.
Во втором этапе, физическом, спортсменки провели бой по правилам смешанных единоборств «ММА» в рамках весовой категории до 56,7 килограммов. Представительница Московской области также одержала победу со счетом 11:1.
«Для меня это был не совсем новый опыт. Я уже принимала участие в поединках такого формата. В этот раз я хорошо подготовилась, ребята из моей команды достали мне приставку, установили проектор прямо в зале и каждый день играли со мной. Мы очень плотно работали как в виртуальной, так и в физической подготовке», - прокомментировала Чернышова.
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