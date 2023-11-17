Подмосковная спортсменка Анастасия Балягина стала призером международного турнира по фехтованию
Спортсменка из Подмосковья Анастасия Балягина заняла третье место на международных соревнованиях по фехтованию. Состязания прошли среди юниорок до 24 лет на призы Михаила Дегтярева.
В соревнованиях приняли участие около 100 фехтовальщиков. Анастасия Балягина из Воскресенска дошла до полуфинала, однако, в решающем сражении уступила спортсменке из Башкортостана.
Балягина выступает за региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, а также за Училище олимпийского резерва № 2 Московской области.
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