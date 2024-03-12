Подмосковная служба спасения напомнила правила обращения по номеру 112

Пока оператор будет задавать вопросы, необходимо оставаться на связи. Заявителям нужно быть готовыми отвечать на вопросы оператора детально. В случае угроз для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования уже отправятся к месту происшествия.

Напомним, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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