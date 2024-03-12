Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3600 заявок за неделю

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более 1,2 тысячи человек получили помощь в оформлении аварии. Еще 309 оформили европротоколы по инструкции оператора.

Обратиться в службу можно дистанционно по номеру 112 или лично в 15 центрах. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах региона.

Попавших в ДТП водителям рекомендуют звонить по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

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