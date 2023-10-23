Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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