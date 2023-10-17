Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь в оформлении аварии получили 1059 человек.

Служба помощи при ДТП оказывает поддержку при дорожных происшествиях дистанционно и очно в 15 округах Подмосковья. Центры работают в Красногорске, Королеве, Одинцове, Химках, Мытищах и других муниципалитетах.

При ДТП жителям рекомендуют обращаться за помощью по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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