Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 289 тысяч обращений за год

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, получить помощь в оформлении аварии водители могут круглосуточно по телефону или лично в 16-ти стационарных центрах.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минтранса Алексея Гержика, за год служба отработала более 144 тысяч ДТП без пострадавших.

«Участникам более 59 тысяч аварий помощь в оформлении оказали в Центрах помощи при ДТП, а свыше 29 тысяч аварий оформили по Европротоколу», - сказал он.

Благодаря работе службы время нахождения попавших в аварию машин на дороге сократилось с трех часов до 40 минут. Это снижает риски возникновения повторных столкновений и время затруднений движения.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112.

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