Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 3,6 тысячи звонков за неделю

Соревнования в рамках всероссийского кубка директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по самбо прошли в городском округе Одинцово. По результатам напряженной борьбы, самбисты Росгвардии стали серебряными призерами.

В соревнованиях приняли участие представители сборных команд Росгвардии, ФСИН России, МЧС, Воздушно-десантных войск и Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев. Он подчеркнул важность высокого уровня физической подготовки для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов. По его словам, она крайне важна для эффективного выполнения профессиональных обязанностей по обеспечению безопасности граждан и государства.

К церемонии открытия присоединились президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко, представители общественности, силовых структур, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь», подшефного УФСИН России по Ивановской области.

Финальный этап состоялся в формате «стенка на стенку», где сборные Росгвардии и ФСИН России соревновались в упорной борьбе. Победу в этой дисциплине одержала команда ФСИН России, второе место заняла команда Росгвардии, а третье место - курсанты МВД России. Кроме того, представители Росгвардии были отмечены в номинации «за лучшую технику».

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