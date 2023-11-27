Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,8 тысячи звонков в Подмосковье за неделю

Тракторы с навесным оборудованием и дворники начали уборку снега в Коломне с пяти утра 27 ноября. В работах по устранению последствий снегопада задействовали 129 человек.

Глава Коломны Александр Гречищев отметил, что на расчистку дорог в городском округе направили более 60 машин и 70 работников. Еще 16 снегоуборочных автомобилей работают на региональных дорогах.

Команда предприятия «Спецавтохозяйство» занята очисткой тротуаров и общественных территорий, а также обработкой реагентами. Глава округа подчеркнул, что работы ведутся без перерыва.

«Прошу водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. По возможности, следует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов прошу быть внимательнее», - призвал Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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