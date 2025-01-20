Подмосковная служба помощи при ДТП получила почти 3 тысячи заявок за неделю

Как рассказали в региональном Минтрансе, всего за неделю квалифицированную помощь получили 5,3 тысячи водителей, попавших в ДТП без пострадавших. Из них 1037 автомобильных аварий оформили в Центрах, участники еще 427 происшествий составили европротоколы по инструкции оператора горячей линии.

При столкновении водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112. Получить консультацию также можно лично в центрах.