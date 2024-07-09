Подмосковная служба помощи при ДТП получила 2,5 тысячи заявок за неделю

Молодые семьи могут получить выплату на приобретение собственного жилья в Подмосковье. С начала года квартиры благодаря господдержке приобрели уже 229 пар.

«В этом году уже 229 пар купили жилье по программе поддержки молодых семей. Всего же в 2024 году выданы сертификаты 271 молодой семье. На эти цели выделено свыше 84 миллионов рублей из федерального бюджета, 387 миллионов рублей из бюджета региона и еще 387 миллионов рублей - из бюджетов муниципальных образований», - добавил Игорь Брынцалов.

Участниками программы «Молодая семья» могут стать супруги, возраст которых не превышает 35 лет, которые живут в Подмосковье и признаны нуждающимися в жилом помещении. Доходы семьи должны позволять получить кредит. Без детей можно получить по программе 30% от стоимости квартиры, с детьми - 35%.

Обращаться за поддержкой нужно в администрацию своего муниципалитета. Там подскажут список нужных документов и порядок дальнейших действий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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